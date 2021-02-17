В Ивано-Франковской области заполненность коек в COVID-больницах почти 100%, пациентам не хватает кислорода, - Степанов

В Ивано-Франковской области заболеваемость COVID-19 выросла на 28,8%, загруженность больниц составляет почти 100%, в некоторых медучреждениях уже не хватает кислорода.

Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, открывая в Ивано-Франковске заседание областной комиссии ТЭБ и ЧС через видеосвязь, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В Ивано-Франковской области очень напряженная ситуация с коронавирусной болезнью. Рост заболеваемости по сравнению с предыдущими сутками составляет 28,8%. Загруженность больниц - под 100%. Непосредственно видим загруженность коек в реанимационных отделениях. Видим, что уже не хватает кислорода. Например, в Лисецкой ЦРБ Тисменицкого района", - отметил Степанов.

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По его убеждению, для урегулирования ситуации необходимо срочно ввести эпидемиологические ограничения и развернуть дополнительные койки в медучреждениях и обеспечить их кислородом.

Сейчас в области пациентов с коронавирусом принимают 26 медучреждений.