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В Ивано-Франковской области заполненность коек в COVID-больницах почти 100%, пациентам не хватает кислорода, - Степанов

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В Ивано-Франковской области заполненность коек в COVID-больницах почти 100%, пациентам не хватает кислорода, - Степанов
В Ивано-Франковской области заболеваемость COVID-19 выросла на 28,8%, загруженность больниц составляет почти 100%, в некоторых медучреждениях уже не хватает кислорода.

Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, открывая в Ивано-Франковске заседание областной комиссии ТЭБ и ЧС через видеосвязь, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В Ивано-Франковской области очень напряженная ситуация с коронавирусной болезнью. Рост заболеваемости по сравнению с предыдущими сутками составляет 28,8%. Загруженность больниц - под 100%. Непосредственно видим загруженность коек в реанимационных отделениях. Видим, что уже не хватает кислорода. Например, в Лисецкой ЦРБ Тисменицкого района", - отметил Степанов.

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По его убеждению, для урегулирования ситуации необходимо срочно ввести эпидемиологические ограничения и развернуть дополнительные койки в медучреждениях и обеспечить их кислородом.

Сейчас в области пациентов с коронавирусом принимают 26 медучреждений.

Топ комментарии

  • Вася Шевченко f77d76ba
    не?
    В Ивано-Франковской области заполненность коек в COVID-больницах почти 100%, пациентам не хватает кислорода, - Степанов - Цензор.НЕТ 4814

    ...
  • Sergienkod
    Мер Івано-Франківська виступив проти введення локдауну
    Руслан Марцінків каже, що у місті зменшується кількість хворих, а бізнесменам перед новорічно-різдвяними святами потрібно заробити.


    Хм
  • Привет
    Да ты шо? А ты у нас кто и зачем?? Министр или порасячий хвостик??
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