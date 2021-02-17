Новости

Путин о "Северном потоке-2": Запад хочет заставить РФ платить за "геополитический проект "Украина""

24 500152
Путин о "Северном потоке-2": Запад хочет заставить РФ платить за "геополитический проект "Украина""
Президент РФ Владимир Путин считает, что противники строительства газопровода "Северный поток 2" стремятся заставить Россию заплатить за "их геополитический проект "Украина".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"Почему так все крутится вокруг "Северного потока – 2"? Хотят заставить Россию платить за их геополитический проект "Украина", вот и все", - сказал он.

Вместе с тем, президент РФ не уточнил, что именно он имеет ввиду говоря о неком "геополитическом проекте" Запада.

"На самом деле все достаточно примитивно, всё просто, мы-то это давно понимаем, но таков мир, в котором мы живём", - резюмировал Путин.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Северный поток-2" - едва ли не единственный вопрос, по которому у нас противоположные взгляды с Берлином, - Кулеба. ВИДЕО

Напомним, ранее президент США Джо Байден назвал газопровод "Северный поток-2" "плохой сделкой для Европы"и думает над санкциями для его прекращения.

Глава МИД Германии Маас в свою очередь заявил, что отмена строительства газопровода "Северный поток-2" лишь сблизит Россию с Китаем.

Глава правительства Польши Матеуш Моравецкий заявил, что "Северный поток-2" - антиевропейский проект, который служит агрессивной политике РФ.

6 февраля возобновилась укладка труб морской газовой магистрали "Северный поток-2" в водах Дании, остановленная почти полтора года назад из-за американских санкций.

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Вла
    ніт, *****.
    Цивілізований світ намагається загнати худобу до клітки, де її справжнє місце.
  • Алекс Мышкевич
    а мне почему-то кажется, что

    россияне платят за фальшивый проект "Великая Россия",


    инспирируемый одним человечком Путін про "Північний потік-2": Захід хоче змусити РФ платити за "геополітичний проєкт "Україна"" - Цензор.НЕТ 5354
  • walshebneg
    Путин о "Северном потоке-2": Запад хочет заставить РФ платить за "геополитический проект "Украина"" - Цензор.НЕТ 8284 Сколька можна этат сабака терпеть?Путин о "Северном потоке-2": Запад хочет заставить РФ платить за "геополитический проект "Украина"" - Цензор.НЕТ 4397
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости