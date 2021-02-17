Путин о "Северном потоке-2": Запад хочет заставить РФ платить за "геополитический проект "Украина""
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Кремля.
"Почему так все крутится вокруг "Северного потока – 2"? Хотят заставить Россию платить за их геополитический проект "Украина", вот и все", - сказал он.
Вместе с тем, президент РФ не уточнил, что именно он имеет ввиду говоря о неком "геополитическом проекте" Запада.
"На самом деле все достаточно примитивно, всё просто, мы-то это давно понимаем, но таков мир, в котором мы живём", - резюмировал Путин.
Напомним, ранее президент США Джо Байден назвал газопровод "Северный поток-2" "плохой сделкой для Европы"и думает над санкциями для его прекращения.
Глава МИД Германии Маас в свою очередь заявил, что отмена строительства газопровода "Северный поток-2" лишь сблизит Россию с Китаем.
Глава правительства Польши Матеуш Моравецкий заявил, что "Северный поток-2" - антиевропейский проект, который служит агрессивной политике РФ.
6 февраля возобновилась укладка труб морской газовой магистрали "Северный поток-2" в водах Дании, остановленная почти полтора года назад из-за американских санкций.