С 24 февраля общепиты смогут работать на час дольше, болельщикам разрешили посещать спортивные мероприятия, но с ограничениями, - решение Кабмина

Кабинет министров Украины с 24 февраля вводит по всей территории Украины "желтую" зону эпидопасности, которая предусматривают некоторые смягчения действующих карантинных ограничений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

По словам министра здравоохранения Максима Степанова, в частности, общепиты с 24 февраля смогут работать на час дольше.

"Желтый" уровень – будет базовым для всей страны, пока мы не достигнем "зеленого" или "красного" уровня. Это те ограничения, которые действуют на сегодняшний день с некоторыми послаблениями. Разрешается проведение массовых мероприятий (культурных, спортивных) при условии 4 кв. м площади на одного человека или заполненностью зала до 50%, раньше это было 5 кв. м на человека. Также разрешается посещение заведений образования группами более 20 человек", - объяснил глава Минздрава

"Также мы предусмотрели, что проведение матчей командных игровых видов спорта возможно с посещением болельщиков, но с некоторыми ограничениями по количеству заполненных мест. Также мы разрешаем работать ресторанам, кафе, барам и столовым до 00:00, раньше это было до 23:00", - добавил Степанов.

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