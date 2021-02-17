СБУ разоблачила коммерсанта на присвоении 3,5 млн бюджетных средств от поставок медоборудования. ФОТО
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.
В ходе досудебного следствия установлено, что Департамент здравоохранения Полтавской облгосадминистрации заключил договор с коммерческой структурой. По условиям соглашения бизнесмен должен был поставить медицинское оборудование, в частности, для диагностики кардиозаболеваний.
Оперативники спецслужбы установили, что коммерсант незаконно установил наценку к стоимости продукции вопреки государственному регулированию цен, которое действовало в то время. В компетенцию должностных лиц Департамента здравоохранения не входила проверка соблюдения этих норм законодательства.
По заключению экспертизы, злоумышленник незаконно получил из бюджета как минимум 3,5 млн грн.
Сейчас коммерсанту сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.
Разоблачение манинации проводилось Главным управлением контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБ Украины совместно со следователями Соломенского управления полиции Главного управления Национальной полиции в г.. Киеве под процессуальным руководством Киевской местной прокуратуры № 9.