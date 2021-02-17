В Дарницком районе Киева 15-летняя девушка выпала с балкона многоэтажки и разбилась

В Дарницком районе Киева 15-летняя девушка выпала с общего балкона на 16-м этаже и погибла на месте. Начато уголовное производство.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Киева.

"В столичную полицию поступила информация о падении девочки с многоэтажки на улице Архитектора Вербицкого. В результате падения, несовершеннолетняя получила телесные повреждения не совместимые с жизнью", - сказано в сообщении.

На месте происшествия работают правоохранители, которые проводят первоочередные следственные действия.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по части первой статьи 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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Как сообщалось ранее, 15 февраля в Киеве погибла 13-летняя девочка, упав с 14 этажа.