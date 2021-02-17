Кабмин предлагает проводить перепись населения не реже одного раза в 10 лет
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.
"Сегодня на очередном заседании Кабинета министров Украины был одобрен проект закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно государственной статистической деятельности". Акт направлен на совершенствование правовых и организационных основ проведения Всеукраинской переписи населения", - говорится в сообщении.
Документом предусматривается внесение изменений в законы "О государственной статистике" и "О Всеукраинской переписи населения".
Среди важных положений законопроекта: установление срока проведения Всеукраинской переписи населения - не реже одного раза в 10 лет; внедрение проведения переписи с использованием информации, содержащейся в национальных информационных ресурсах с соблюдением требований законодательства Украины в сфере защиты информации и персональных данных; предоставление возможности респонденту заполнять переписной документации с помощью специального программного обеспечения в Интернете; совершенствование требований к временному переписному персоналу; защита прав респондентов на уважение частной и семейной жизни.