Кличко рассказал, как возникла идея создания в Киеве мемориала Холокоста

Городской голова Киева Виталий Кличко сообщил на закрытом заседании с депутатами ряда фракций Киевсовета как возникла идея создания в Киеве мемориала Холокоста, и как он искал деньги у частных доноров под эту идею.

Расшифровку беседы Кличко и депутатов приводит "Новинарня".

Убеждая представителей партии "Голос" и ВО "Батькивщина" в необходимости строительства мемориального комплекса, Кличко рассказал, что впервые подумал о реализации проекта в Бабьем Яре после посещения Львова (где сейчас работает музей "Территория террора", - прим.). Кличко отметил: во всех мегаполисах мира, кроме украинской столицы, есть свои мемориалы, посвященные Холокосту.

"И в Нью-Йорке, и в Тель-Авиве таких массовых расстрелов не было – а подобные музеи есть. Даже есть мемориалы и музеи Холокоста в европейских государствах, которые напрямую не имеют отношения к таким событиям. А в Бабьем Яре гуляют собаки, жарят шашлыки, будто ничего не было", - отметил киевский городской голова.

Издание также сообщает, что по словам Кличко, реализация такого проекта требовала значительных средств, которые город или даже государство самостоятельно не могли выделить. Он также отметил, что впервые предложение о привлечении средств меценатов прозвучала от Виктора Пинчука.

"Проговорил этот вопрос с Пинчуком, он согласился. Затем поговорил с еще некоторыми большими бизнесменами. А потом Пинчук мне посоветовал: смотри, есть много людей, которые принимают решения для еврейской общины, которые действительно могут финансово помочь, имеющие отношение к еврейской общине, к Украине", - пояснил депутатам Кличко.

Городской голова отметил, что после разговора с советским диссидентом, израильским государственным деятелем Натаном Щаранским он посетил Лондон, где провел переговоры с бизнесменом Михаилом Фридманом (президент консорциума "Альфа-групп", учредитель львовского джазового фестиваля "Альфа Джаз Фест", - прим.). Тот, как указывает Кличко, предложил сделать международный проект.

"Фридман долгое время думал, а потом ответил, что идея неплохая, но нужно изменить существующие планы. Это будет международный проект, к которому нужно привлечь всех представителей - Израиль, Германия, США".

В дальнейшем, как пояснил Кличко, после того, как появились первые деньги меценатов и была понятна суть концепции, в наблюдательный совет Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр" вошли Натан Щаранский, президент Всемирного еврейского конгресса Рональд Лаудер, экс-сенатор США от штата Коннектикут Джо Либерман, бывший глава МИД и вице-канцлер Германии Йошка Фишер и другие известные люди.

Виталий Кличко также отметил: "Что касается концепта - я могу сказать, что этот проект имеет цель: привлечь всех неравнодушных, и ни в коем случае не сделать так, чтобы Бабий Яр был приватизирован благодаря кому-то из олигархов - Пинчуку, Фридману или кому-то другому. Совершенно открыто был создан общественный совет, архитектурный совет, научный совет", - заявил Кличко.

В то же время столичный голова отмечает: комплекс в Бабьем Яре будет принадлежать общине Киева: "Во-первых, этот проект не должен быть политическим проектом. Во-вторых, ни в коем случае не должно быть какого-то человека, который говорит: "Это мой проект!" Это проект общины города Киева в первую очередь и всех неравнодушных из украинского и международного сообщества", - утверждает Кличко.

Киевский городской голова выразил беспокойство, что оппоненты проекта умышленно раскалывают общество и распространяют ложные слухи. В частности, он указал на неправдивость обвинений относительно продвижения с помощью проекта концепции "русского мира".

"С одной стороны, есть государство, с другой - присоединяется община, и научный совет, общественный совет, те люди, которые там находятся, каждый из них имеет большой авторитет не только в Украине - в мире", - сообщил Кличко.

Напомним, 27 января члены постоянной комиссии Киевского горсовета по вопросам архитектуры, градостроительства и земельных отношений поддержали передачу в аренду благотворительной организации "Фонд Памяти "Бабий Яр" трех земельных участков на территории урочища. Окончательное решение о передаче участков в аренду состоится на пленарном заседании Киевского городского совета.