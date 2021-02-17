На Донбассе эскалация конфликта, а Таран больше года занимается "войной" с Хомчаком, - нардеп Зинкевич

Если Украина вернет на позиции воинов, то может получить ответную реакцию от российских оккупантов. Но нужно понимать: если мы ничего не будем делать, то эта война продлится еще дольше.

Об этом заявила нардеп "ЕС" Яна Зинкевич, говорится в материале Цензор.НЕТ.

"Путин вновь привлекает внимание своими заявлениями. Слова о том, что они не покинут Донбасс - это очередной сигнал. Правда, он адресован не столько нам (здесь и так все понятно), а местным жителям, проживающим на временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей", - отметила парламентарий.

В то же время, по словам Зинкевич, она поддерживает идею отказа от минских соглашений.

"Они мне никогда не нравились. Минские соглашения для Украины - это уже "тупик". Тот же Офис президента и сам Зеленский сначала были их противниками, потом надеялись: благодаря им, "заглянув в глаза Путину", удастся многое сделать. Как, например, обмен пленными. Но, как мы видим, так удалось спасти только часть людей. А последние полгода здесь не происходит никаких сдвигов", - подчеркнула нардеп.

"Как вы знаете, наша фракция предлагала вызвать министра Тарана на час вопросов к правительству. Что бы я лично у него спросила? Я не уверена, что вообще хочу это делать. Человек более года в должности. А чем занимается? "Войной" с Хомчаком. Это то же самое, что "эсбєушники" заказывают друг друга. Просто абсурд! Поэтому сомневаюсь, что он может дать мне какие-то конкретные ответы", - подытожила парламентарий.

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