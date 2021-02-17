Украина вынесет на рассмотрение Генассамблеи ООН 23 февраля информацию о незаконных обысках и задержаниях в оккупированном Крыму, - МИД

Украина вынесет информацию о противоправной деятельности Российской Федерации в связи с проведением массовых обысков и задержанием шестерых журналистов и общественных активистов в Крыму на рассмотрение сессии Генеральной Ассамблеи ООН 23 февраля.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел (МИД) в среду, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что обсудить данный вопрос планируют в ходе дебатов по пункту повестки дня "Ситуация на временно оккупированных территориях Украины",

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"Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест... Призываем международных партнеров предоставить надлежащую оценку незаконным действиям Российской Федерации во временно оккупированном Крыму", - отмечают украинские дипломаты.

Они добавляют, что обыски в домах крымчан Абдулбори Махамадаминова, Азамата Эюпова, Тимура Ялкабова, Ибрагимова Эрнеста, Олега Федорова, Ленура Сейдаметова и Яшара Шихаметова "четко указывают на политически мотивированный характер действий оккупационных властей полуострова".

"Эти действия в очередной раз свидетельствуют о полном игнорировании Москвой основополагающих норм международного гуманитарного права, своих обязательств как государства-оккупанта, готовности к использованию незаконных силовых методов для подавления политического и религиозного инакомыслия и блокировке правозащитной деятельности на временно оккупированной украинской территории", - заявила первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова.

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Кроме того, в МИД призвали Российскую Федерацию добросовестно выполнять свои международно-правовые обязательства, в частности, как государства-оккупанта, а именно резолюцию Генассамблеи ООН 68/262 от 27 марта 2014 "Территориальная целостность Украины" и "Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь (Украина)" 2016-2020 годов, а также приказ Международного суда ООН по применению мер в рамках иска Украины против Российской Федерации о применении Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, а также положить конец политическим репрессиям против населения временно оккупированных территорий.