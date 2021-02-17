"Эмиратские медиа не стихают. Приезд украинской делегации создал настоящий политический ажиотаж", - пресс-секретарь Зеленского

Приезд украинской делегации в ОАЭ вызвал настоящий медийный и политический ажиотаж.

На это указала в Facebook пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель, передает Цензор.НЕТ.

"Два дня эмиратские СМИ не утихают. Приезд украинской делегации в ОАЭ вызвал настоящий медийный и политический ажиотаж. Объединенные Арабские Эмираты ищут возможность тесных и дружеских контактов со странами, способными гарантировать им продовольственную безопасность. Украина - именно такое государство", - уверена Мендель.

Она цитирует слова Фариса Аль-Мазруи, руководителя инвестиционной программы Mubadala в Содружестве Независимых Государств (СНГ), из публикации "крупнейшего эмиратского информационного агентства WAM": "У Украины очень перспективный потенциал для иностранных инвестиций, и подписание Меморандума о взаимопонимании с ведущими структурами в Украине - обязательство изучить потенциальные инвестиции и направления сотрудничества в каждом конкретном случае. Мы поражены качеством и калибром украинского бизнеса".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский в ОАЭ подписал договоров и контрактов на 3 млрд, - глава ФГИ Сенниченко

"Мы подписали контрактов и меморандумов почти на $3 миллиарда. Но это далеко не все. Много инфраструктурных, агропроектов, военно-технических разработок. "От агрохабов до блокчейнов", - правильно описал Украину будущего Владимир Зеленский. В Эмиратах мы почувствовали гостеприимство, дружескую атмосферу, производительные настроения. А это значит, что дома будет больше инвестиций, рабочих мест, мы получили еще одного партнера для укрепления экономики и позиций на международной арене", - резюмирует Мендель.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский с супругой 13 февраля прибыли с официальным визитом в ОАЭ.

14 февраля украинская делегация в ОАЭ подписала ряд двусторонних документов. Зеленский сообщил о подписании контрактов и меморандумов на $3 млрд, договорился, что ОАЭ в 10 раз увеличат инвестиции в украинский агропромышленный комплекс и поручил создать группу для сотрудничества в вопросе вакцинации. А еще в честь его визита самый высокий небоскреб в мире засиял синим и желтым цветами.

Также читайте: Зеленский поручил создать рабочую группу между Украиной и ОАЭ для сотрудничества в вопросе вакцинации от COVID-19, - ОП

В то же время ОП опубликовал новость о том, что Эмираты теперь признают украинские водительские права. На самом деле их признают уже с 2007 года.