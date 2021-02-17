Отравление школьниц на Киевщине: в лицее с учениками работают психологи

Психологи проводят профилактические беседы с учениками академического лицея "Гармония" в городе Боярка на Киевщине, где накануне отравились две школьницы.

Об этом на брифинге в среду сообщила директор департамента здравоохранения КОГА Елена Ефименко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В учебном заведении проводится расследование, с учениками класса с согласия родителей работают кризисные психологи. Во всех классах проводят внеплановую разъяснительную работу по вопросам безопасности жизнедеятельности. В других учебных заведениях области также проходят соответствующие внеплановые инструктажи и профилактические беседы", - сказала Ефименко.

Она напомнила, что в Боярке в академическом лицее "Гармония" во время образовательного процесса две девочки приняли в большом количестве медицинский препарат, в результате чего отравились.

"К сожалению, одну девочку спасти не удалось. Вторая школьница направлена ​​в больницу, где получила необходимую медицинскую помощь. Сейчас она находится под наблюдением врачей", - отметила она.

Напомним, 16 февраля в Киевской ОГА сообщили, что в Боярке в академическом лицее "Гармония" две ученицы седьмого класса отравились неизвестными веществами, в результате чего одна девочка скончалась. Позже стало известно, что две семиклассницы отравились медицинским препаратом "Дротаверин".