Обострения на фронте будут происходить, потому что минские соглашения "мертвы", - нардеп "Голоса" Костенко

Обострение на Донбассе - это знак от Путина, который означает, что если в Украине не будут выполняться требования России и будет вестись внутренняя политика, направленная на ослабление влияния пророссийских политических сил, то сразу будет происходить эскалация конфликта.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил нардеп "Голоса" Роман Костенко.

По словам парламентария, Путин никогда не оставит Донбасс. Россия использует все свои возможности и рычаги там, где способна влиять.

"А делать это он может через военную политику. Дипломатия подкрепляется только военной силой. Нам нужно понимать, что в таких условиях нам жить еще долго. И обострения ситуации на фронте будут случаться в частности потому, что Минские договоренности "мертвые". Мы должны быть к этому готовы", - подчеркнул Костенко.

Нардеп отметил, что альтернативой "минску" должен стать новый формат, к которому нужно привлекать подписантов Будапештского меморандума как тех, кто гарантировал Украине безопасность.

"За столом переговоров должны сидеть США, Великобритания, Франция, Германия, Украина и Россия и решать этот вопрос на уровне Минских соглашений, а в рамках вопроса европейской и мировой безопасности. Необходимо поднимать это на самый высокий уровень. Нынешний формат с привлечением ОБСЕ, России, которая пытается сделать себя посредником в переговорах и легитимизировать так называемые "ЛНР" и "ДНР", не является действенным", - считает Костенко.

Читайте также: На Донбассе эскалация конфликта, а Таран больше года занимается "войной" с Хомчаком, - нардеп Зинкевич