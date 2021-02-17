Обострения на фронте будут происходить, потому что минские соглашения "мертвы", - нардеп "Голоса" Костенко
Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил нардеп "Голоса" Роман Костенко.
По словам парламентария, Путин никогда не оставит Донбасс. Россия использует все свои возможности и рычаги там, где способна влиять.
"А делать это он может через военную политику. Дипломатия подкрепляется только военной силой. Нам нужно понимать, что в таких условиях нам жить еще долго. И обострения ситуации на фронте будут случаться в частности потому, что Минские договоренности "мертвые". Мы должны быть к этому готовы", - подчеркнул Костенко.
Нардеп отметил, что альтернативой "минску" должен стать новый формат, к которому нужно привлекать подписантов Будапештского меморандума как тех, кто гарантировал Украине безопасность.
"За столом переговоров должны сидеть США, Великобритания, Франция, Германия, Украина и Россия и решать этот вопрос на уровне Минских соглашений, а в рамках вопроса европейской и мировой безопасности. Необходимо поднимать это на самый высокий уровень. Нынешний формат с привлечением ОБСЕ, России, которая пытается сделать себя посредником в переговорах и легитимизировать так называемые "ЛНР" и "ДНР", не является действенным", - считает Костенко.