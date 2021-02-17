Кабмин разрешил оформлять льготы и соцпомощь в центрах админуслуг

Кабинет Министров актуализировал и дополнил новыми услугами социального характера перечень админуслуг органов исполнительной власти, которые предоставляются через центры предоставления административных услуг.

Соответствующее распоряжение члены правительства поддержали на заседании в среду, 17 февраля, без обсуждения, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Согласно пояснительной записке к проекту распоряжения, документом предлагается привести наименование и содержание административных услуг социального характера в соответствие с нормами действующего законодательства, дополнить перечень услуг, предоставляемых через ЦПАУ, новыми административными услугами социального характера, исключить административные услуги социального характера, оказывать которые через ЦПАУ нет фактической возможности или которые не имеют четких правовых оснований в законах Украины.

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Так, согласно сравнительной таблице, отмечается, что в перечень админуслуг органов исполнительной власти, которые предлагается предоставлять через центр предоставления админуслуг, входят: