ЕС будет защищать территориальную целостность Украины, - президент Евросовета Мишель

Евросоюз будет защищать территориальную целостность Украины и Грузии.

Об этом на совместной пресс-конференции с премьер-министрами Вышеградской группы в Кракове в рамках празднования 30-летия объединения сказал президент Европейского совета Шарль Мишель, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В ближайшие недели у меня будет возможность поехать в Украину и в Грузию. Там буду говорить, как мы хотим реализовать нашу солидарность с этими странами, защищая также ценности территориальной целостности Украины и Грузии"‎, - сказал Мишель.

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Президент Евросовета рассказал, что во время встречи в Кракове обсудили общие вызовы: восстановление Европы после пандемии COVID-19, климатические вызовы, цифровую экономику, безопасность и оборону, отношения с внешними партнерами и европейские ценности.



Как известно, президент Европейского совета Шарль Мишель планирует 2-3 марта приехать с визитом в Украину и посетить Донбасс.