Весной могут воспламениться более 67 тыс. га леса в Чернобыльской зоне, - эколог

По подсчетам экологов, в этом году может воспламениться более 67 тыс. га леса.



После завершения местных выборов экологическая тематика почти исчезла из информационного пространства Украины. Впрочем наиболее острые проблемы никуда не делись. Об этом в очередной раз предупреждают в профессиональной ассоциации экологов, сообщает "5 канал". Среди них - пожары на территории Чернобыльской зоны, которые могут повториться уже весной. Причем на этот раз, масштабы бедствия могут быть еще больше, чем в прошлом году.

По подсчетам вице-президента Ассоциации экологов Валентина Щербины, может воспламениться более 67 тыс. га леса. В прошлом году он был пройден низовым пожаром. За это время высох и готов к возгоранию. А это может означать отравления радиоактивным дымом и пылью не только Киева, но и ряда европейских стран.

В Ассоциации отмечают: чтобы предотвратить повторение прошлогодней ситуации, нужно уже в течение ближайших недель отделить чернобыльские леса противопожарными полосами. Необходимая для этого техника у госчеэсовцев есть! Нужно только топливо и четкий план работ.

Последние снегопады несколько отсрочат угрозы пожаров в зоне отчуждения. Впрочем, риски никуда не делись, отмечают эксперты. К ним могут добавиться еще и репутационные потери. Ведь на международном уровне Украина обязалась выполнять барьерную функцию - удерживать радионуклиды в "пределах Чернобыля". В свою очередь, не меньшие репутационные потери получит и значительная часть экологов. Которые после завершения политического сезона уже не говорят о жизненно важных проблемах.