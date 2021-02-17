Годовщина Революции Достоинства: полиция перешла на усиленную охрану центра Киева
Об этом сообщил глава столичной полиции Андрей Крищенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт полиции.
Сообщается, что в органы местной власти уже поступило несколько сообщений о проведении мероприятий в центральной части Киева, поэтому полицейские усилили меры безопасности в местах их проведения.
"Для обеспечения порядка на всех зонах проведения мероприятий будут патрулировать усиленные наряды правоохранителей. К обеспечению правопорядка мы привлекли представителей всех структурных подразделений, в том числе кинологов, взрывотехников и полицейских диалога. Чтобы не допустить каких-либо правонарушений, полицейские будут проводить превентивные меры, в частности выборочные проверки вещей и документов у граждан", - сказал начальник полиции Киева.
По его словам, все запрещенные предметы, обнаруженные у граждан во время проверок, будут сразу изыматься, а их владельцам будет дана правовая оценка.
Учитывая это, Крищенко призвал граждан с пониманием относиться к действиям правоохранителей, так как такие превентивные меры направлены исключительно для обеспечения общественной безопасности и правопорядка и чтобы все запланированные мероприятия прошли спокойно.
В то же время в полиции призвали организаторов и участников акций соблюдать нормы действующего законодательства и карантина и не нарушать общественный порядок.