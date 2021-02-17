С начала суток нарушений режима прекращения огня со стороны наемников РФ не было, - пресс-центр ОС
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По состоянию на 17:00 17 февраля в зоне проведения ООС нарушения режима прекращения огня не фиксировались.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.
"В течение текущих суток, 17 февраля, обстановка в районе проведения операции Объединенных сил продолжает находиться под контролем украинских воинов, нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации не зафиксированы".