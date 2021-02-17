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Венедиктова об избиении стоматологом детей в Ривном: нужно ужесточать уголовную ответственность

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Венедиктова об избиении стоматологом детей в Ривном: нужно ужесточать уголовную ответственность
Генпрокурор Ирина Венедиктова прокомментировала избиение стоматологом детей в Ривном. По ее словам, сейчас в стране нужно ужесточать уголовную ответственность за преступления в отношении детей, а также отметила необходимость ратификации Стамбульской конвенции.

Об этом она заявила во время заседания комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности, отвечая на вопрос о случае с ривненским стоматологом, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Что касается детского насилия - этот вопрос у меня так же номер один, в частности, ратификации Стамбульской конвенции. Нужно этим заниматься, и, видимо, действительно необходимо принимать изменения в Уголовный кодекс, а может, даже, я приду с этим. Нам нужно ужесточать уголовную ответственность за преступления в отношении детей. И надо подумать о ратификации Стамбульской конвенции", - отметила Венедиктова.

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Топ комментарии

  • Frol Fedoroff
    Надо не Закон ужесточать, а неотвратимость наказания обеспечить. Вы судью Вовка на допрос доставить не в состоянии, преступников из под стражи отпускаете. Толку, что им будет вместо 5 дет 10 светить,, один хрен они вам из-за бугра дули крутят
    Венедіктова про побиття стоматологом дітей у Рівному: треба посилювати кримінальну відповідальність - Цензор.НЕТ 3345
  • Stan Black
    как там муж венедиктовой поживает с 700.000 "выходного пособия", почему она до сих пор занимает место ГПУ и что там НАБУ думает на счет этого эпизода коррупции в высших эшелонах валсти?
  • fedjka - fedjka
    самая лучшая отмазка, если не хочеться достичь результата - **** зебильская, пора начинать работать и в серёзь.
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