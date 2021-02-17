Мать Окуевой Каминская: Убившие мою дочь люди хотят показать, что решают в этой стране любые вопросы. У них это блестяще получается

В Украине - полное обрушение судебной системы: суд отпускает под домашний арест человека, которого подозревают в тройном убийстве.

Такую уверенность высказал в комментарии изданию "ГОРДОН" одесская журналистка, мать убитой в 2017 году участницы антитеррористической операции и добровольца Амины Окуевой Ирина Каминская, передает Цензор.НЕТ.

Она считает, что защита подозреваемого в убийстве украинского добровольца Амины Окуевой Игоря Редькина затягивала рассмотрение дела, но прокуратура не приложила должных усилий, чтобы продлить срок ареста.

"Другие заключенные находятся и по два года под арестом в СИЗО. Есть масса примеров, когда люди сидят годами в ожидании приговора. Но тут неизвестно каким образом суд посчитал возможным выпустить под домашний арест человека, которого подозревают в тройном убийстве. И каким может быть мое мнение? Возмущение, как и у всех нормальных здравомыслящих людей. Мне звонят патриоты, неравнодушные люди. Все возмущены. За этим очень печально наблюдать", - отметила Каминская.

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По ее мнению, прокуратура знала, что сроки рассмотрения истекают, но не предприняла никаких активных действий.

"Давно ходили слухи, что [подозреваемого в убийстве Окуевой, уроженца Дагестана Игоря] Редькина могут отпустить. Его защита всеми силами затягивала рассмотрение дела. Прокуратура имела возможность обратиться к суду по этому поводу. У них же есть определенный алгоритм действий. Не понятно, почему прокуратура не приложила никаких усилий, хотя видела, что истекает время. Видимо, кому-то это было нужно. А, может быть, это вопиющий непрофессионализм. У нас такое на всех уровнях", - сказала собеседница.

Она подчеркнула, что ее адвоката не уведомляют о судебных заседаниях и не приглашают на слушания.

"Я хочу только видеть торжество правосудия и справедливости в этой стране. Вы же понимаете, что людям, которые убили мою дочь, важно не просто убить, а показать, что они в этой стране решают любые вопросы. Я не знаю, как они это делают, но у них это блестяще получается. Уже тайно отпустили Кринари (чеченец, известный как Артур Денисултанов, которого обвиняли в покушении на Окуеву и Осмаева. - Ред.). Он находится на свободе в России. Не уведомив меня как потерпевшую сторону и моего адвоката, сейчас, вот, выпустили еще одного убийцу. Творится полный беспредел, полное обрушение всей судебной системы страны. Меня ни разу не приглашали на заседание суда, как и моего адвоката. Все делалось тихо, в тайне. Мы только потом узнавали от журналистов о принятых решениях", - резюмировала Каминская.

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Напомним, 30 октября 2017 на переезде возле населенного пункта Глеваха Киевской области автомобиль, в котором находились Амина Окуева и Адам Осмаев, был расстрелян из засады диверсантами. Окуева погибла, Осмаев получил ранения.

12 января 2020 года полиция задержала организатора убийства Амины Окуевой.

14 января Святошинский райсуд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей для подозреваемого в организации убийства украинского добровольца Амины Окуевой Игоря Редькина.

Утром 15 января правоохранители задержали еще одного человека из группы из семи человек, которых правоохранители официально называют причастными к убийству Амины Окуевой и покушению на жизнь Адама Осмаева. Задержанного мужчину зовут Андрей Кравченко.

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14 февраля 2021 года Апелляционный суд изменил меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест для Игоря Редькина, который является подозреваемым в деле об убийстве добровольца Амины Окуевой.