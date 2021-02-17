Украина собирается достроить на Северо-Крымском канале дамбу, которая исключит подачу воды в оккупированный Крым, - Кориневич

Украина намерена достроить дамбу на Северо-Крымском канале, которая исключит возможность подачи воды на временно оккупированный полуостров до момента возвращения его Украине Россией.

Об этом постоянный представитель президента Украины в АР Крым Антон Кориневич заявил во время встречи с начальником Управления Северо-Крымским каналом в Таврийске Сергеем Шевченко. Об этом сообщает пресс-служба представителя президента в АРК, информирует Цензор.НЕТ.

"Дамбу на Северо-Крымском канале в Украине намерены достроить. Поскольку это должно максимально исключить попадание воды во временно оккупированный Россией Крым. Также это должно улучшить меры по мелиорации Херсонщины", - сказал Кориневич.

По его словам, сейчас существует необходимость достройки дамбы на 107-м километре канала.

Кориневич подчеркнул, что "Украина не восстановит подачу воды на полуостров до момента его деоккупации".

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Участники встречи также обсудили важные для функционирования канала вопросы, в частности, необходимость укрепления сооружений.

Как сообщалось, постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица заявил, что возобновление поставок днепровской воды в оккупированный Крым можно обсуждать только тогда, когда Россия официально обратится с такой просьбой к властям Украины, а также признает себя страной-оккупантом.

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