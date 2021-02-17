Отравление семиклассниц "Дротаверином" в Боярке: Прокуратура начала уголовное производство по доведению до самоубийства
Процессуальное руководство в производстве будут осуществлять ювенальные прокуроры Киевской областной прокуратуры, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ведомства.
"В настоящее время расследование продолжается, проводятся все необходимые следственные действия, направленные на полное и объективное исследование всех обстоятельств трагического происшествия", - говорится в сообщении прокуратуры.
Напомним, 16 февраля в Киевской ОГА сообщили, что в Боярке в академическом лицее "Гармония" две ученицы седьмого класса отравились неизвестными веществами, в результате чего одна девочка скончалась.
Позже в полиции уточнили, что девушки посмотрели видео в одной из популярных социальных сетей с призывом попробовать медицинский препарат. На перемене ученицы приобрели в аптеке "Дротаверин", вернулись в школу и приняли по 40 таблеток каждая.