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Отравление семиклассниц "Дротаверином" в Боярке: Прокуратура начала уголовное производство по доведению до самоубийства

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Отравление семиклассниц "Дротаверином" в Боярке: Прокуратура начала уголовное производство по доведению до самоубийства
По факту отравления двух школьниц в Боярке на Киевщине начато уголовное производство по части 3 статьи 120 Уголовного кодекса Украины - доведение до самоубийства несовершеннолетних.

Процессуальное руководство в производстве будут осуществлять ювенальные прокуроры Киевской областной прокуратуры, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"В настоящее время расследование продолжается, проводятся все необходимые следственные действия, направленные на полное и объективное исследование всех обстоятельств трагического происшествия", - говорится в сообщении прокуратуры.

Напомним, 16 февраля в Киевской ОГА сообщили, что в Боярке в академическом лицее "Гармония" две ученицы седьмого класса отравились неизвестными веществами, в результате чего одна девочка скончалась.

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Позже в полиции уточнили, что девушки посмотрели видео в одной из популярных социальных сетей с призывом попробовать медицинский препарат. На перемене ученицы приобрели в аптеке "Дротаверин", вернулись в школу и приняли по 40 таблеток каждая.

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Топ комментарии

  • Ksenia VB
    Дві дуринди...
    Невже батьки не пояснювали, що ліки допомагають лише в малих дозах.
    А від великих можна і померти.
    Пхають до рота все, що в соцмережах покажуть.
  • maravillo
    Не треба виставляти своє неуцтво назагал.
    По-перше, це не заборонені ліки і вони мали право їх придбати, тим більше, що вони застосовуються під час менструальних болей.
    По-друге, самовбитись можна і простою водою, якщо випити літрів 6, не кажучи вже про інші доступні побутові речі.
    По-третє, смерть від спазмолітик
  • Зося Синицкая
    Синий кит
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