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В метро Киева устанавливают дефибрилляторы. ФОТОрепортаж

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Дефибрилляторы начали устанавливать на платформах станций метрополитена.

Об этом сообщает пресс-служба столичной подземки, информирует Цензор.НЕТ.

"17 февраля оборудования уже размещено на станциях "Крещатик", "Театральная" и "Политехнический институт". Провести работы планируется до 1 марта текущего года", - сказано в сообщении.

Всего планируется, что в открытом доступе на станциях разместят 19 дефибрилляторов.

Напомним, в конце прошлого года метрополитен получил эти 19 дефибрилляторов, которые были закуплены на основании тендера по проекту общественного бюджета "РеаниМетро". Но предприятие вернуло их поставщику, поскольку нашли несоответствия в документации.

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"Был подписан соответствующий акт рекламации и подана претензия к поставщику в установленном законом порядке", - сообщает пресс-служба киевской подземки.

При этом 52 дефибриллятора уже размещены в кассовых залах станций.

"На станциях метро работают правоохранители Управления полиции в метрополитене и представители Муниципальной Варты Киева, квалифицированные оказывать необходимую медицинскую помощь пассажирам в случае необходимости", - отметили в метрополитене.

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Топ комментарии

  • Александр Юр
    Ось це добре!
  • Serhii 3ed11e2e
    Ещё бы туалеты....
  • Антип61
    Преступники скроются с места переступления на поджидавшем их эскалаторе... У метро Києва встановлюють дефібрилятори - Цензор.НЕТ 2208
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