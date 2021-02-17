После проведения аттестации в прокуратуре вакантны 30% должностей, - Венедиктова

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова рассчитывает, на завершение реформы прокуратуры в марте 2021 года.

Об этом она заявила во время заседания Комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Относительно реформы прокуратуры. Я думаю, что в марте будем отчитываться о завершении реформы", - сказала Венедиктова.

Генеральный прокурор сообщила, что сейчас очень важно сразу начать отбор на вакантные должности: в системе сейчас не хватает, по ее словам, 30% прокуроров, то есть около 2800 человек.

"Всего на аттестацию у нас пришли больше 11 100 прокуроров, из них прошли эту аттестацию не более 7 тысяч прокуроров. Это где-то 64% прокуроров, которые остались в системе. В Офисе генпрокурора осталось 45%, в региональных прокуратурах, которые сейчас являются областными, - 67%, в местных, которые сейчас будут окружными - 66%", - сообщила Венедиктова.

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По ее словам, в настоящее время уменьшилась доля решений о неуспешном прохождении аттестации, которые были обжалованы в суде. "Если по Генеральной прокуратуре - это 55% , то по региональным - это уже только 20%", - уточнила она.

Венедиктова напомнила, что ранее была разработана и утверждена стратегия развития прокуратуры на 3 года, и сейчас под нее разрабатывается операционный план. "Сейчас занимаемся также концепцией развития уголовной юстиции и органов правопорядка", - добавила генпрокурор.

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