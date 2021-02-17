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Лапутина вошла в состав СНБО

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Лапутина вошла в состав СНБО
Президент Владимир Зеленский включил министра по делам ветеранов Юлию Лапутину в состав Совета национальной безопасности и обороны.

Соответствующий указ опубликован на официальном сайте главы государства, информирует Цензор.НЕТ.

"Свести в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины Лапутину Юлию Анатольевну - Министра по делам ветеранов Украины", - гласит текст указа.

Указ вступает в действие со дня опубликования 17 февраля.

Напомним, генерал-майор Юлия Лапутина была назначена министром по делам ветеранов 18 декабря 2020 года.

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Топ комментарии

  • Maksim Perepelitca
    Якраз , схоже одна вона тільки і може там дать совєт .
    Ця дєвіца все життя пропрацювала на спецслужбі ,, в контррозвідці , і в антитерористичному підрозділі СБУ ,,знає і розуміє такі речі , які зебілам і не снились . Лапутіна увійшла до складу РНБО - Цензор.НЕТ 8772 .
  • Igor Lemke dd5e2437
    Хтось зна що то за генеральша ?Чим дмухає ?
  • ПРАВДИВЫЙ
    ПРИКОЛЬНО БУДЕТ ЕСЛИ ПУТИНА УБЬЕТ ЛАПУТИНА !)
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