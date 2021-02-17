В 2020 году в Украине усыновили 2047 детей, - Минюст

В Украине в 2020 году усыновили 2047 детей.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерство юстиции Украины.

"В течение 2020 отделами государственной регистрации актов гражданского состояния внесены 2047 изменений в актовые записи о рождении на основании решений судов об усыновлении", - говорится в сообщении.

В Минюсте отметили, что в 1890 случаях усыновления совершили граждане Украины, в 18 - граждане стран СНГ, в 139 - граждане других государств.

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