ЕСПЧ требует освободить Навального, Россия отказывается

Европейский суд по правам человека требует, чтобы власти РФ освободили российского оппозиционера Алексея Навального. Москва впервые за время существования Европейской конвенции отказалась выполнять такое решение.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Настоящее время".

ЕСПЧ требует, чтобы власти РФ немедленно освободили Навального. "16 февраля 2021 года Палата из семи судей Суда решила в интересах сторон и надлежащего ведения разбирательства дать указание России в соответствии с Правилом 39 Регламента Суда освободить заявителя", – говорится в решении суда.

Глава Минюста России Константин Чуйченко заявил, что это требование якобы "не имеет правовых оснований и является грубым вмешательством в деятельность судов" в России.

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"Полученное сегодня из ЕСПЧ требование об освобождении Навального беспрецедентно. Во-первых, это явное и грубое вмешательство в деятельность судебной власти суверенного государства. Во-вторых, это требование является необоснованным и неправомерным, поскольку не содержит указания ни на один факт, ни на одну норму права, которые позволили бы суду вынести такое решение. В-третьих, требование заведомо неисполнимо, поскольку в соответствии с российским законодательством нет правовых оснований для освобождения данного лица из-под стражи", - сказал он.

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"Если Минюст откажет ЕСПЧ в требовании освободить Навального в соответствии с 39-м правилом регламента Европейского суда, это станет первым в истории случаем отказа страны – члена Европейской конвенции от исполнения подобного решения", – прокомментировала адвокат Навального Ольга Михайлова.