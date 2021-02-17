Подконтрольный России суд в оккупированном Симферополе арестовал задержанных во время утренних обысков крымчан

Подконтрольный России Киевский районный суд Симферополя арестовал до 15 апреля 2021 задержанных во время утренних обысков крымчан Ленура Сейдаметова, Азамата Эюпова, Эрнеста Ибрагимова, Тимура Ялкабова и Олега Федорова.

Об этом Крым.Реалии сообщили в общественном объединении "Крымская солидарность", информирует Цензор.НЕТ.

Арестованным вменяют "участие в организации Хизб ут-Тахрир" и организацию террористической деятельности (1 часть ст. 205.5), за которую грозит от 15 до 20 лет лишения свободы.

Напомним, рано утром 17 февраля в нескольких районах оккупированного полуострова российские силовики пришли с обысками в дома.

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Прокуратура АРК и Севастополя сообщила об открытии уголовных производств из-за массовых обысков утром в Крыму.

В Представительстве президента Украины в АРК указали на то, что информацию об очередных массовых обысках российских силовиков у крымчан оперативно передают украинским правоохранителям, а также намерены использовать ее "в работе на национальном и международном уровнях".

Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест в связи с обысками и задержаниями в аннексированном Крыму российскими силовиками 17 февраля. В ведомстве призвали международные институты дать оценку этим действиям, а информацию о последних обысках и задержаниях планируют вынести на рассмотрение сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Минреинтеграции Украины также призвало международное сообщество отреагировать на новые задержания в Крыму.

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