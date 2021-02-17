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Столтенберг предложил пересмотреть стратегическую концепцию НАТО с учетом действий России и Китая

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Столтенберг предложил пересмотреть стратегическую концепцию НАТО с учетом действий России и Китая
На предстоящем саммите НАТО, который пройдет в Брюсселе в этом году, генеральный секретарь Йенс Столтенберг предложит пересмотреть и обновить стратегическую концепцию Альянса.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Я предложу главам государств и правительств, когда они соберутся позже в этом году, что они должны согласиться обновить стратегическую концепцию НАТО. Я так считаю, потому что для этого пришло время. У нас есть стратегическая концепция, которую мы одобрили в 2010 году. Эта концепция хорошо нам послужила. Но с тех пор среда безопасности, с которой мы сталкиваемся, изменилась фундаментально", - пояснил Столтенберг свою позицию.

В качестве примера он отметил, что в действующей стратегической концепции "мы не отреагировали на смещение баланса силы и последствия в сфере безопасности, вызванные подъемом Китая, едва упомянули изменения климата – а это серьезный увеличитель кризиса, который реально влияет на нашу безопасность".

"В новой стратегической концепции мы должны отреагировать на это. Также в 2010 мы работали над тем, чтобы создать, как мы тогда это называли, стратегическое партнерство с Россией. С тех пор мы видим, как Россия ответственна за агрессивные действия по отношению к своим соседям, незаконную аннексию Крыма. Вещи фундаментально изменились. Поэтому мы должны обновить стратегическую концепцию, мы должны еще раз подтвердить наши основные ценности", - детализировал генсек Альянса.

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"Мои предложения также включают улучшение нашей способности обучать и наращивать потенциал в странах-партнерах НАТО, потому что это более устойчивый способ внести свой вклад в стабильность в нашем регионе и в борьбе с терроризмом", - сообщил Столтенберг.

В то же время он отметил, что Альянсу необходимо укреплять политическое и практическое сотрудничество с демократическими единомышленниками по всему миру. "Таким образом, мы можем защитить основанный на правилах порядок, который подрывается странами, не разделяющими наших ценностей, такими как Россия и Китай", - подчеркнул генсек НАТО.

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Топ комментарии

  • Nickol Nickols
    ЕС нужно связываться не с китайской рабочей силой, а украинской рабочей силой, а также многие предприятия по выпуску бытовой техники и др, перенести на территорию Украины, это будет выгодно ЕС и Украине
  • Nickol Nickols
    И об этом.... Уинстон Черчилль кое-что знал о крови, поте и слезах. И разумная Англия выбрала - потеть, пахать, проливать кровь и слезы. Ни одному идиоту не пришло в голову, после просмотра «Огней большого города» пригласить англорожденного Чарли Чаплина чтоб он немножко договорился с Гитлером, просто посмотрев ему в глаза..... Столтенберг предложил пересмотреть стратегическую концепцию НАТО с учетом действий России и Китая - Цензор.НЕТ 5822
    цитата сэра Уинстона Черчилля. Напоследок.«Я думаю, что в ближайшие несколько недель нам придётся сделать выбор между войной и позором, и я почти не сомневаюсь, каким будет этот выбор.»
  • Джетро
    Хватит уже составлять список преступлений России для обоснования необходимости защитить мировой порядок, который устраивал всех, кроме России. Это список уже переполнен. Вы никогда не сдвинетесь с места, если захотите получить одобрение всех стран ООН, которые не понимают нависшей угрозы.
    Быстрее пересматривайте ваши концепции, потому, что вы не поспеваете за разрушением мировой безопасности.
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