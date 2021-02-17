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Через полгода после первой прививки от COVID-19 нужно будет повторно вакцинироваться, – Степанов

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Через полгода после первой прививки от COVID-19 нужно будет повторно вакцинироваться, – Степанов
Через полгода после проведения первой кампании вакцинации от COVID-19 может понадобиться еще одна кампания.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Важно не столько, когда будет сделана первая прививка. Важно, что нужно очень быстро провести всю вакцинальную кампанию первой волны, потому, что COVID-19 в ближайшее время никуда не денется, и после того как будет сделана первая прививка, примерно через полгода – девять месяцев, нужно будет сделать вторую вакцинацию. Я имею в виду, второй раз вакцинировать, чтобы не заболеть", - сказал Степанов.

Также читайте: Вакцинация, которая должна была стартовать 15 февраля, начнется в течении 7-10 дней, - Степанов

Топ комментарии

  • wittmann1980
    Вечный бизнес!
  • belge
    Через полгода после первой прививки от COVID-19 нужно будет повторно вакцинироваться, - Степанов

    Вот это. я понимаю. чуваки построили себе насос, чтобы бабло качать. Через полгода после первой прививки от COVID-19 нужно будет повторно вакцинироваться, – Степанов - Цензор.НЕТ 6089
  • Вася Шевченко f77d76ba
    ***
    в 2020 - прятались от вируса
    в 2021 - будем прятаться от вакцинации
    в 2022 - начнем прятаться от вакцинированных
    т.е как бы еще вся веселуха впереди
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