Коммунистическую символику восстановили при ремонте дома культуры на Полтавщине: "Такое мнение людей"

В Градижске Кременчугского района отремонтировали фасад дома культуры, а на нем раскрасили коммунистическую лепнину. Это - серп и молот красного цвета на фоне колосьев пшеницы. По словам главы поселковой общины Мирослава Носа, это сделали с учетом мнения местных жителей.

Фасадную часть дома культуры в Градижске начали обновлять в 2017 году, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне. Стоимость работ составила около 35 тысяч гривен. Коммунистические символы на фасаде оставили потому, что этого хотели местные, рассказал Мирослав Носа. Однако, как опрашивали жителей Градижска, не рассказал.

"Такое мнение людей. Почему эта лепнина никому не интересна была, пока мы не завершили ремонт. Если мы ее собьем, то что там будет?", - говорит Мирослав Носа.

В Градижске есть два дома культуры. Этот используют для дискотек, во время выборов и для секции настольного тенниса, рассказал председатель общины.

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По словам представителя Украинского института национальной памяти Олега Пустовгара, изображения коммунистических символов сейчас незаконно.

"За 6 лет было достаточно времени, чтобы демонтировать эту лепнину. Есть примеры и в Украине, и в области, где на месте таких символов появлялись государственные символы или символы общины. Важно, что эти символы не просто где-то, а на доме культуры", - рассказал Олег Пустовгар.

По его словам, в 2020 году на Полтавщине демонтировали около десяти коммунистических символов и пять памятников. Их увозят в специализированный музей в Путивле на Сумщине.

Напомним, в апреле 2015 года Верховная Рада приняла четыре закона о декоммунизации. Они вступили в силу 21 мая того же года. Документами осуждаются коммунистический и нацистский тоталитарные режимы, рассекречиваются архивы Комитета госбезопасности СССР, вводится переименование населенных пунктов и демонтаж постаментов, памятников и символики, связанных с коммунистическим режимом.

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