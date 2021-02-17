Вакцинацию в Украине начнут препаратом AstraZeneca производства Индии, - Степанов
Об этом министр здравоохранения Максим Степанов сообщил в эфире телеканала "Украина 24", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Думаю, что первое, с чего мы начнем вакцинироваться, это именно вакцина компания AstraZeneca, которая производится Serum Institute (Индия)", - сказал Степанов.
Министр добавил, что 500 тыс. доз вакцины AstraZeneca должны прибыть в Украину до конца недели.
"До конца недели они должны быть уже в Украине. Там решаются вопросы логистики, отгрузки непосредственно из Индии, фрахт самолета и прочее", - сказал он.
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Степанов напомнил, что вопросами логистики занимается британское закупочное агентство Crown Agents, однако Минздрав находится на постоянной связи с производителем вакцины Serum Institute.