Вакцинацию в Украине начнут препаратом AstraZeneca производства Индии, - Степанов

Украина начнет вакцинацию от COVID-19 с вакцины AstraZeneca производства Индии. Первые прививки будут сделаны до конца недели.

Об этом министр здравоохранения Максим Степанов сообщил в эфире телеканала "Украина 24", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Думаю, что первое, с чего мы начнем вакцинироваться, это именно вакцина компания AstraZeneca, которая производится Serum Institute (Индия)", - сказал Степанов.

Министр добавил, что 500 тыс. доз вакцины AstraZeneca должны прибыть в Украину до конца недели.

"До конца недели они должны быть уже в Украине. Там решаются вопросы логистики, отгрузки непосредственно из Индии, фрахт самолета и прочее", - сказал он.

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Степанов напомнил, что вопросами логистики занимается британское закупочное агентство Crown Agents, однако Минздрав находится на постоянной связи с производителем вакцины Serum Institute.