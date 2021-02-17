Кличко и депутатов Киевсовета призывают не предоставлять в аренду "российскому проекту" три дополнительных участка в Бабьем Яре: обращение ученых, деятелей культуры и общественных активистов

Известные ученые, общественные активисты, деятели культуры обратились к мэру Киева и депутатским фракциям Киевсовета с открытым письмом, в котором призывают не поддерживать проект мемориала Бабьего Яра, который они называют российским, и не передавать землю в Бабьем Яре в пользование этого проекта. Также общественность требует провести общественные слушания по этому вопросу.

Как сообщает Цензор.НЕТ, обращение обнародовано на странице Международного благотворительного фонда "Бабий Яр".

Отмечается, что представители гражданского общества отстаивают мемориализацию Бабьего Яра и сохранение исторической памяти жертв Холокоста и других трагедий в украинской истории.

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В письме сообщается, что 11 февраля в повестку дня заседания Киевского городского совета был включен вопрос о передаче в аренду трех земельных участков Благотворительной организации "Фонд памяти Бабий Яр" для дальнейшей реализации российского частного проекта мемориализации Бабьего Яра (МЦГБ). После того, как вопрос был снят с рассмотрения, потому что якобы не хватило голосов депутатов, голосование перенесли на 18 февраля.

"Общественность неоднократно обращала внимание на непосредственную причастность к этому проекту двух одиозных российских бизнесменов - Михаила Фридмана и Германа Хана, связанных с главой государства-агрессора - России, Владимиром Путиным, и внесенных поэтому в передсанкционные списки США. По нашему убеждению, любые проекты в реалиях российско-украинской гибридной войны, длящейся 7 лет, любые проекты, которые продвигает путинское окружение, не могут быть поддержаны украинской, в частности киевской, властью и реализовываться в Украине", - говорится в обращении.

Попутно в письме акцентировано внимание на том, что в 2017 году украинское правительство заказало государственную концепцию комплексной мемориализации Бабьего Яра. Концепция была разработана и представлена ​​в начале 2019 года рабочей группой (18 ученых) Института истории Украины НАНУ под руководством профессора Геннадия Боряка.

"Для общества важно, чтобы любые проекты, касающиеся культуры и политики памяти Украины, происходили без участия нашего врага - России - и местных адептов кремлевского режима. Есть веские основания полагать, что этот частный российский проект является очередной спецоперацией гибридной войны, которую ведут против нашей страны. В этом контексте заслуживает внимания письмо Службы безопасности Украины от 22.01.2021 года, в котором указано, что вопросы, которые продвигает МЦГБ, могут быть использованы для дискредитации Украины на международной арене и обвинений в якобы "нарушениях прав и свобод национальных меньшинств в нашей стране.

В течение 2020 года в СМИ появились около 200 публикаций и несколько коллективных обращений, в том числе два обращения украинских евреев, с тысячами подписей в поддержку украинского проекта и с критикой российского проекта мемориализации Бабьего Яра. Уже сейчас лоббисты российского проекта манипулируют фактами и материалами, потому что хотят представить поддержку украинского проекта и протест гражданского общества против российского проекта как "протест против мемориала жертв Холокоста" и при этом умалчивают существования достойного украинского проекта мемориализации Бабьего Яра.

Отдельного рассмотрения заслуживает одна из провокационных идей МЦГБ - создание мемориальной синагоги на территории Кирилловского православного кладбища в Бабьем Яре. Именно эта идея упомянута в письме СБУ как потенциально опасная для международного имиджа Украины. Настоятельно призываем мэра Киева Виталия Кличко и депутатов Киевского городского совета снять с рассмотрения вопрос о выделении земельных участков частному российском проекту МЦГБ и провести широкие общественные слушания по вопросу мемориализации Бабьего Яра на основе украинской концепции комплексной мемориализации Бабьего Яра от Рабочей группы Института истории Украины НАНУ.

Мы настаиваем на презентации перед депутатами Киевсовета украинской государственной концепции Комплексной мемориализации Бабьего Яра перед тем, как рассматривать любые вопросы, связанные с российским проектом МЦГБ", - сказано в обращении.

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На сегодня обращение подписали почти 300 человек. В частности, глава ВААД Украины Иосиф Зисельс, проректор Украинского католического университета Мирослав Маринович, лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев, академик НАНУ, глава Шевченковского комитета Иван Дзюба, почетный президент НаУКМА Вячеслав Брюховецкий, историк Ярослав Грицак, писатели Оксана Забужко, Юрий Андрухович, почетный президент Украинского ПЕН-клуба, журналист Виталий Портников.

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Напомним, в 2016 году параллельно начали разрабатываться и реализовываться два проекта мемориализации Бабьего Яра. Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр", осуществляемый при поддержке мэра Киева Виталия Кличко. Главными инициаторами и спонсорами проекта являются российские бизнесмены Михаил Фридман, Герман Хан и Павел Фукс. Позже к ним присоединился Виктор Пинчук.

На публичных обсуждениях нарратива проекта высказывались опасения, что он создан в духе кремлевской политики памяти, которая хочет представить украинцев, поляков, литовцев и другое местное население тотальными антисемитами.

В 2019 году арт-директором проекта был назначен российский режиссер Илья Хржановский, чей подход к исторической памяти вызвал неоднозначную реакцию украинской научной и культурной общественности.

Также реализуется государственный проект мемориализации Бабьего Яра. Музей жертв Бабьего Яра расположится в помещении бывшей конторы еврейского кладбища. В данный момент продолжается реконструкция здания, открытие музея запланировано на 2021 год. Также под эгидой Института истории Украины по заказу Кабинета Министров украинские ученые разработали концепцию комплексной мемориализации Бабьего Яра. Предлагается преобразовать парк на месте трагедии в единый мемориальный комплекс, который должен объединить все существующие сегодня памятники. Предполагается также создание Музея Холокоста.

Сотни публичных интеллектуалов обратились с открытым письмом к власти с требованием возводить в Бабьем Яре исключительно государственный мемориал.

К Зеленскому с аналогичным требованием напрямую обратился ведущий исследователь истории евреев Йоханан Петровский Штерн. Позже, "как еврей к еврею" к Зеленскому обратился историк Виталий Нахманович.

Сотни украинских евреев обратились к гражданскому обществу с коллективным с призывом осознать трагедию Бабьего Яра как часть украинской истории и украинской исторической памяти, а также поддержать создание украинского мемориала в Бабьем Яре.

Позицию государства в первый год президентства Зеленского озвучивали глава Института нацпамяти Антон Дробович и министр культуры Александр Ткаченко. Они оба делали акцент на реализации государственного проекта.

28 июля президент Зеленский публично поддержал Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр". 29 сентября между украинским правительством и МЦХБЯ был подписан меморандум о сотрудничестве.

В октябре инициативная группа "1 декаря", выступающая потив МЦХБЯ и настаивающая, что Бабий Яр является частью украинской памяти, заявила о том, что глава ОП Андрей Ермак сорвал их встречу с президентом Владимиром Зеленским.

В декабре Владимир Зеленский подписал Указ "О мероприятиях в связи с 80-й годовщиной трагедии Бабьего Яра и дополнительных мерах по дальнейшему развитию Национального историко-мемориального заповедника "Бабий Яр". Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак определены сопредседателями Организационного комитета по вопросам перспективного развития Национального историко-мемориального заповедника "Бабий Яр", а также утвержден новый состав Организационного комитета. Кроме того, поддержана инициатива Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр".