Украина перезапускает конкурс для избрания судьи в Европейский суд по правам человека, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с представителями делегации Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы, Министерства иностранных дел и Офиса Президента деятельность Украины в ПАСЕ.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Зеленский отметил, что Украина перезапускает конкурс для избрания судьи в Европейский суд по правам человека по правилам, действующим в европейских институтах, и в кратчайшие сроки наше государство в ЕСПЧ будет представлять высококвалифицированный судья с международным опытом.

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