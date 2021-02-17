Цены на железнодорожные билеты будут расти на 2% в месяц, - Криклий

Цены на железнодорожные пассажирские перевозки будут повышаться с марта - апреля 2021 года на 2% в месяц.

Об этом в заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Будут ли повышены цены на билеты на пассажирские железнодорожные перевозки - я бы не назвал это повышением, это у нас будет очень такая легкая индексация, начиная с марта - апреля, по 2% в месяц до конца года, это предусмотрено финансовым планом Укрзализныци, но одновременно является возможность, если вы покупаете билет заранее - до 40% получать скидки", - сообщил Криклий.

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