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НАТО передаст Украине антисептик и медоборудование для борьбы с COVID-19

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НАТО передаст Украине антисептик и медоборудование для борьбы с COVID-19
В ответ на просьбу о международной помощи в борьбе с эпидемией COVID-19 НАТО предоставит Украине дезинфицирующее средство и медицинское оборудование.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

17 февраля, в Украину начали поставлять дезинфицирующее средство из запасов НАТО. Всего планируют передать более 9000 литров дезинфектанта.

Поставка осуществляется под руководством Евроатлантического координационного центра реагирования на катаcтрофы и властей Латвии.

В заявлении НАТО говорится, что поверхностное дезинфицирующее средство, произведенное латвийской компанией, будет распределено в Государственную пограничную службу и ее подразделения пограничной охраны на пунктах пересечения границы по всей Украине.

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В Альянсе также заявили о намерении направить в Украину в ближайшие недели мобильные рентгеновские установки, камеры отрицательного давления, комбинезоны биозащиты и портативные кислородные генераторы.

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Топ комментарии

  • Maxim Ak-Murza
    Наверное, каждый второй Украинец имеет в хозяйстве аппарат для производства антисептика.....если не больше.
  • 5 копійок
    Лохторату риганалів не давать.
    НАТО передасть Україні антисептик і медобладнання для боротьби з COVID-19 - Цензор.НЕТ 7068
  • Lada2014
    Сами мы уже и антисептики не можем для себя производить? Так стыдно...
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