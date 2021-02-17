Рассчитываем в течение 5 лет получить компенсацию от Ирана за сбитый самолет МАУ, - замглавы МИД Енин
Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Евгений Енин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Мы находимся на стороне правды, за нами сила аргументов и норм международного права. Рано или поздно справедливость будет восстановлена, и я более чем уверен, что все виновные будут привлечены к ответственности, а иранская сторона выплатит причитающиеся компенсации родственникам погибших, авиакомпании и государству Украина ", - подчеркнул чиновник.
На вопрос, на какой срок рассчитывает МИД, Енин ответил: "Очень трудно прогнозировать дальнейший ход событий, принимая во внимание в том числе и внутриполитические события в Иране. Можем ссылаться на ту практику, которая сложилась на сегодняшний момент.
Средний срок переговорных процессов в досудебном порядке длится от 2 до 5 лет. Если мы говорим о судебных перспективах, там календарь начинается от 5 до 10 лет. Очень надеемся урегулировать этот вопрос в досудебном порядке. Все усилия украинской дипломатии и наших партнеров по коалиции сосредоточены именно на результативном проведении переговоров с иранской стороной".
Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, выполняющий рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, потерпел крушение 8 января 2020 года после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.
Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был по ошибке сбит иранскими военными.
СМИ сообщали, что Иран склоняет Украину к подписанию меморандума о взаимопонимании. В нем нашей стране предлагается признать случившееся "человеческой ошибкой" и отказаться от судебных исков в обмен на выплату компенсации и обнародование данных черных ящиков.
Расшифровка черных ящиков самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины", сбитого в Иране в январе, подтвердила, что лайнер упал в результате попадания в него ракеты, а также, что на тот момент он был исправен.
В феврале 2021 года канадские СМИ сообщили, что секретная запись из Ирана указывает, что попадание ракеты в самолет МАУ могло быть преднамеренным.