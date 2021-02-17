Новости • Крушение самолета МАУ в Иране

Рассчитываем в течение 5 лет получить компенсацию от Ирана за сбитый самолет МАУ, - замглавы МИД Енин

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Рассчитываем в течение 5 лет получить компенсацию от Ирана за сбитый самолет МАУ, - замглавы МИД Енин
Украина рассчитывает в досудебном порядке добиться от Ирана выплаты компенсаций за уничтожение ракетой пассажирского самолета авиакомпании МАУ.

Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Евгений Енин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы находимся на стороне правды, за нами сила аргументов и норм международного права. Рано или поздно справедливость будет восстановлена, и я более чем уверен, что все виновные будут привлечены к ответственности, а иранская сторона выплатит причитающиеся компенсации родственникам погибших, авиакомпании и государству Украина ", - подчеркнул чиновник.

На вопрос, на какой срок рассчитывает МИД, Енин ответил: "Очень трудно прогнозировать дальнейший ход событий, принимая во внимание в том числе и внутриполитические события в Иране. Можем ссылаться на ту практику, которая сложилась на сегодняшний момент.

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Средний срок переговорных процессов в досудебном порядке длится от 2 до 5 лет. Если мы говорим о судебных перспективах, там календарь начинается от 5 до 10 лет. Очень надеемся урегулировать этот вопрос в досудебном порядке. Все усилия украинской дипломатии и наших партнеров по коалиции сосредоточены именно на результативном проведении переговоров с иранской стороной".

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, выполняющий рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, потерпел крушение 8 января 2020 года после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был по ошибке сбит иранскими военными.

СМИ сообщали, что Иран склоняет Украину к подписанию меморандума о взаимопонимании. В нем нашей стране предлагается признать случившееся "человеческой ошибкой" и отказаться от судебных исков в обмен на выплату компенсации и обнародование данных черных ящиков.

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Расшифровка черных ящиков самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины", сбитого в Иране в январе, подтвердила, что лайнер упал в результате попадания в него ракеты, а также, что на тот момент он был исправен.

В феврале 2021 года канадские СМИ сообщили, что секретная запись из Ирана указывает, что попадание ракеты в самолет МАУ могло быть преднамеренным.

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Топ комментарии

  • armamagedoniks
    Иран террористическое государство ! Мы в данном случае выглядим терпилами.Уже давно должно быть дело в суде и пеня за каждый день.Лупашить так что бы у террористом жопа полыхала.А наши дипломаты и высшее руководство показали какие они никчёмные.Получая удар в одну щеку и после этого подставляю другую получишь на последок пулю в лоб.Власть сцикливых импотентов.
  • armamagedoniks
    Они то тут причём?В Иране власть не у политиков а у террористов с оружием.Должен давно быть суд и приговор.Мировая практика арест всех активов по всему миру в счёт погашения. Вот и всё.А мы вместо этого выглядим просто посланными лохами.
  • armamagedoniks
    Ты же пиши правильно что ты фашист и расист который не понимает простых вещей.
    Какую группу?Ты видел тупых малолеток студентов которые оторвались от мамок с папкой и творят тут чудеса а на родине ведут себя тише воды.Около 6 миллионов украинцев с украинским паспортом сейчас находятся в РФ по тем или иным причинам.С 2014 года особо статистика не менялась .Им что ты предъявишь?Сынок открой книжечку учи историю и не путай праведной с грешным и ПО УМНЕЙ !
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