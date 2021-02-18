Конгрессмены США просят Госдеп отчитаться о санкциях против "Северного потока-2"

Группа членов американского Конгресса обратилась к государственному секретарю Энтони Блинкену с требованием предоставить сведения о планах администрации Байдена по введению предусмотренных законом санкций против газопровода "Северный поток-2".

Текст письма опубликован на сайте Комитета по иностранным делам Палаты представителей, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Lb.ua.

"Обращаемся к вам с просьбой предоставить информацию о планах введения санкций администрацией Байдена против Nord Stream 2, предусмотренных Законом о защите энергетической безопасности Европы (PEESA) с изменениями, внесенными в Закон о разъяснении энергетической безопасности Европы (PEESCA)", - сказано в письме.

Конгрессмены хотят получить сведения о конкретных шагах по внедрению новых санкций. Их интересует статус проекта после сообщений о якобы возобновлении работ 7 февраля; перечень компаний, которые покинули проект после объявления санкций; статус консультаций с партнерами в Европе, а также любые предложения со стороны администрации Байдена относительно российского проекта газопровода.

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"В случае завершения Nord Stream 2 позволит режиму Путина в дальнейшем использовать российские энергетические ресурсы в качестве оружия, чтобы оказывать политическое давление по всей Европе. Это также позволит Путину пустить газ в обход Украины, лишив Киев критически важных доходов от транзита и сделав его более уязвимым к российской агрессии", - говорится в письме.

Документ подписали члены Палаты представителей Майкл Маккол, Марси Каптур, Адам Кинзингер, Рубен Галлего.

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Государственный департамент пока не дал публичного ответа на письмо. 16 февраля у администрации Байдена истек срок, в течение которого необходимо подать список компаний, нарушающих, по ее мнению, законы США, направленные на остановку газопровода "Северный поток-2". Эти компании могут стать потенциальными объектами санкций США. Документ пока не обнародован.