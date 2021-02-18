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Имеет черты "британского" и "южноафриканского" штаммов коронавируса: в Финляндии обнаружили новую мутацию SARS-CoV-2

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Имеет черты "британского" и "южноафриканского" штаммов коронавируса: в Финляндии обнаружили новую мутацию SARS-CoV-2
В Финляндии обнаружен новый вариант коронавируса - Fin-796H.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

Как говорится в сообщении Vita Laboratoriot Oy, специалисты этой лаборатории совместно с учеными Института биотехнологии Хельсинкского университета обнаружили в одном из образцов в Южной Финляндии ранее неизвестный мутант SARS-CoV-2.

Согласно сообщению, Fin-796H имеет черты и британского, и южноафриканского вариантов коронавируса, а мутации в этом варианте затрудняют обнаружение коронавируса как минимум одним из числа рекомендованных ВОЗ ПЦР-тестов.

Тем не менее, по словам финских специалистов, причин для паники нет, поскольку большинством практикуемых тестов этот вариант вируса распознается.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Британский" штамм коронавируса зафиксирован уже в 94 странах, - ВОЗ

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Топ комментарии

  • Ybaldy
    Ну а шо?
    Толпа повелась на коронадебилус теперь будут разводить страшилками пока последний упоротый поклонник коронавируса не начнёт подозревать шо всё таки его где то наиπ@ли)
  • Anton_ _Papayev
    Ну шо ж, нужно теперь новую вакцину закупать на ярды зелени. Это же клондайк, вирусняк будет мутировать бесконечно... Весь мир - один сплошной лохотрон Має риси "британського" і "південноафриканського" штамів коронавірусу: у Фінляндії виявили нову мутацію SARS-CoV-2 - Цензор.НЕТ 6949
  • Vyacheslav Nesterov
    прошел только 1 год а за это время вирус приобрел много нового и достаточно гибок для дальнейших видоизменений... что же нас ждет в будущем?
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