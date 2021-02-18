Враг обстрелял из 82-мм минометов позиции ВСУ возле Новомихайловки. За сутки - четыре нарушения режима "тишины", потерь нет, - штаб ОС

За минувшие сутки российские наемники на Донбассе четыре раза нарушили режим прекращения огня, украинские военнослужащие не пострадали

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-центре штаба ОС в Facebook..

"За прошедшие сутки, 17 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня. Боевых потерь среди наших воинов нет", - говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" наемники вели огонь в сторону украинских позиций из минометов 82-го калибра и станковых противотанковых гранатометов неподалеку Новомихайловка. Вблизи населенного пункта Славное противник применил против украинских воинов автоматические станковые и станковые противотанковые гранатометы.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" наемники открывали огонь из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов возле Пивденного, а неподалеку от Шумов осуществил обстрел украинских позиций из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и снайперского оружия.

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"С начала текущих суток, 18 февраля, обстановка в районе проведения операции Объединенных сил контролируемая украинским воинам, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано", - добавили в штабе.