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"Мамы ежедневно выдирают своих деток из лап смерти": малышам со спинальной мышечной атрофией нужна помощь

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"Мамы ежедневно выдирают своих деток из лап смерти": малышам со спинальной мышечной атрофией нужна помощь
Малышам с диагнозом спинальная мышечная атрофия (СМА) нужна помощь. Открыт сбор средств.

Об этом на своей странице в Facebook написала волонтер Наталья Лукьяненко, передает Цензор.НЕТ

"У меня в ленте сейчас все время бессилые тельца троих деток со СМА (спинальная мышечная атрофия. - Ред.) и бесконечно усталые глаза их мам. Женщин, которые каждый день со своих страниц просят помощи, не просто помощи, а молят спасти жизнь их детям. Эти женщины не имеют права на сон. Контроль сатурации, отсос слюнок из ротика, снять/одеть вовремя ИВЛ если начинает падать сатурация.

Я не могу смотреть в эти глаза которые так устали, но у них нет выбора, ибо только они на этом поле боя каждый день выдирают деток из лап смерти. Но я хочу чтоб они знали, что не одни!", - написала она.

Волонтер призвала людей не игнорировать просьбы о помощи и задуматься, каково быть на месте матерей деток со СМА: "У всех нас рождаются здоровые дети, но помните, этот страшный диагноз может придти в жизнь каждого и в любой момент. Не игнорируйте просьбы! Ваши 10 гривен могут быть той суммой которая даст возможность написать заветные СБОР ЗАКРЫТ. Ваши 10/20/50 грн это капля в копилочку под названием ЖИЗНЬ!".

"Я не знаю как держатся эти мамы... смотря как с каждым днем теряют силу их детки. Мне достаточно вашего безразличия чтоб терять почву и веру... Пожалуйста, даже в такое сложное время для мира, не черствейте! Помните, всегда есть те, кому нужна наша протянутая рука помощи! А я продолжу писать об этих детках! Я хочу увидеть их первые шаги...."  - добавила она.

Номер благотворительной карточки: 4149 6293 1028 4476

"В конце каждой недели с полной выпиской я буду отчитываться и разделю поровну между детьми сумму которую удастся собрать", - добавила волонтер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дети покойной волонтера Тарасовой нуждаются в помощи

Справка: СМА (спинальная мышечная атрофия) ― генетическое нервно-мышечное заболевание, поражающее двигательные нейроны спинного мозга и приводящее к нарастающей мышечной слабости. Заболевание носит прогрессирующий характер, слабость начинается с мышц ног и всего тела и с развитием заболевания доходит до мышц, отвечающих за глотание и дыхание. При этом интеллект больных СМА абсолютно сохранен.

Мамы ежедневно выдирают своих деток из лап смерти: малышам со спинальной мышечной атрофией нужна помощь 01

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Топ комментарии

  • Joshua Merlin
    здоровье начинается с пап и мам... а когда будущие папы греют хозяйство в кресле возле компьютера, становятся сильными в пальцах и мужают путем клацания на клавиатуре (а к 18-ти стройными, с узкими плечами и широкими задами), а будущие мамы не уступают будущим папам в физической подготовке, плюс хорошо и вовремя питаются магазинными продуктами и продуктами из Макдоналдз или Кентаки чикен с небольшим содержанием натуральных продуктов... при этом на физическую нагрузку оно смотрят свысока, главным считая свою несравненую красоту у зеркала, максимум движения - это от теплой постели до гаража и еще к кафе метров 20 и обратно к рулю, то... Господин прости, но именно эти трахнувшиеся в порыве хотения и отвечают за тех кого родили... и нет ничего удивительного, что осталось совсем мало времени, когда генофонд Украины переместится из города в село... где родятся и вырастают здоровые дети, работают в детстве физически и к 20-ти формируются как нормальные люди, способные дать здоровое потомство...
  • Біле Пальто
    Боротися з природнім відбором не заборонено, та безперспективно .
  • Максим Воронцов a6167232
    Самое ужасное, что есть такое лекарство, одна таблетка/укол которого полностью излечивают от этой заразы. Но стоит оно миллион (или миллионы) долларов. Не особо помню детали, но был уже такой сбор сумасшедших денег на этот препарат для ребёнка.
    Возникает вопрос: из чего складываются такие неадекватные цены за шанс ЖИТЬ? Из бесконечного желания таких вот мам с усталыми глазами видеть своих деток среди живых?...
    Нет слов...
    И да. Комменты, что выше, просто шокируют.... Не хочешь помогать- пройди мимо! Но зачем же лишать и без того несчастных людей последнего, что у них осталось- НАДЕЖДЫ?...
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