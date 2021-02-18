Спасатели пятый день ищут туриста, заблудившегося в районе горы Гемба на Закарпатье, - ГСЧС
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По состоянию на утро 18 февраля на Закарпатье до сих пор продолжаются поиски туриста, который потерялся 13 февраля около с. Березники Свалявского района на склоне горы "Гемба" во время катания на лыжах.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.
По данным спасателей, к поисковым работам в течение суток привлекались 47 человек и 10 единиц техники, из них от ГСЧС 32 человек и 8 единиц техники.
Как сообщалось, 13 февраля возле с. Березники Свалявского района на склоне горы Гемба во время катания на лыжах заблудились 2 человека (жители г. Киева). 14 февраля в 11.30 поисковой группой ГСЧС был найден первый турист (состояние здоровья удовлетворительное).