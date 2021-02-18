Нынешний Кабмин еще не до конца доработал свой срок, - советник главы ОП Подоляк

В Офисе президента не считают необходимым сейчас отправлять в отставку Кабинет министров. При этом некоторые позиции все же хотят усилить.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью РБК-Украина заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Отвечая на вопрос, пришло ли время менять Кабмин, он заявил, что "сейчас еще нет".

"Мне кажется, что Кабмин еще не до конца доработал свой срок", - отметил Подоляк.

При этом в Офисе президента заявили о необходимости усиления каких-то позиций.

"В частности, например, у нас на сегодняшний день очень разорванная отраслевая история по министерству энергетики, отсутствие министра…", - добавил Подоляк.

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