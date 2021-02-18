Рада сегодня заслушает отчет Венедиктовой и рассмотрит план COVID-вакцинации

Верховная Рада сегодня заслушает генерального прокурора Ирину Венедиктову, которая отчитается о деятельности ведомства, также нардепы рассмотрят проект Постановления о Национальный план вакцинации украинцев против COVID-19.

Кроме этого, нардепы рассмотрят в первом чтении проект закона о внесении изменений в Закон Украины "О Кабинете Министров Украины" относительно деятельности Специальной контрольной комиссии по вопросам приватизации; во втором чтении - проект закона о внесении изменений в раздел ХХ "Переходные положения" Налогового кодекса Украины относительно особенностей налогообложения субъектов, которые реализуют инвестиционные проекты со значительными инвестициями; проект закона о внесении изменения в раздел XXI "Заключительные и переходные положения" Таможенного кодекса Украины, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Также в первом чтении будет рассмотрен проект Закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно Национального военного мемориального кладбища; проект закона о внесении изменений в Закон Украины "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр" и проект Закона о внесении изменений в Закон Украины "О почтовой связи"

Во втором чтении ВР рассмотрит проект закона о внесении изменений в Закон Украины "Об автомобильных дорогах". На повторное второе чтение вынесен законопроект о внесении изменений в Кодекс Украины по процедурам банкротства (в отношении мероприятий, направленных на погашение задолженности, образовавшейся на оптовом рынке электрической энергии).

Читайте также на "Цензор.НЕТ": После проведения аттестации в прокуратуре вакантны 30% должностей, - Венедиктова

В первом чтении парламент должен проголосовать проект закона о внесении изменений в Семейный кодекс Украины (относительно увеличения минимального размера алиментов, взыскиваемых на ребенка с других членов семьи и родственников), законопроекты о внесении изменений в Закон Украины "О доступе к объектам строительства, транспорта, электроэнергетики с целью развития телекоммуникационных сетей" и других законодательных актов Украины относительно развития телекоммуникационных сетей и проект закона о Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и предоставление услуг почтовой связи Украины.

На повестке дня стоит и вопрос ратификации Меморандума о взаимопонимании между Украиной и Европейским полицейским офисом отношении конфиденциальности и обеспечения сохранности информации.

Депутаты должны решить вопрос о переименовании села Коросное Львовского района Львовской области - на рассмотрение вынесено соответствующее постановление.

В первом чтении должен быть рассмотрен законопроект о внесении изменений в раздел X "Заключительные и переходные положения" Закона Украины "О публичных закупках" (об исключении возможности осуществления закупок без использования электронной системы закупок), проект закона о внесении изменений в раздел ХІ Таможенного тарифа Украины по унификации ставок ввозной пошлины на товары легкой промышленности.

Во втором чтении депутаты проголосуют проект закона о внесении изменений в статью 259 Уголовного кодекса Украины относительно усиления ответственности за заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан.

В первом чтении ВР рассмотрит новую редакцию проекта закона о внесении изменений в Закон Украины "О туризме" и некоторые другие законодательные акты относительно основных принципов развития туризма. Кроме этого, на рассмотрение в первом чтении вынесены проект закона о саморегулировании хозяйственной и профессиональной деятельности и проект закона о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях и Уголовный кодекс относительно усиления ответственности за нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению, и проект закона о государственной регистрации геномной информации человека.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Вакцинацию в Украине начнут препаратом AstraZeneca производства Индии, - Степанов

В повторном первом чтении на повестке дня стоит проект закона о внесении изменений в Закон Украины "Об аграрных расписках" и некоторые другие законодательные акты Украины относительно функционирования и обращения аграрных расписок, в первом чтении проекты закона об обороте гражданского огнестрельного оружия и боевых припасов к нему и о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях и Уголовный кодекс Украины для реализации положений Закона "Об обороте гражданского огнестрельного оружия и боевых припасов к нему".

В первом чтении рассмотрят и законопроекты о государственном экологическом контролье, об Учреждении бизнес-омбудсмена в Украине, о внесении изменений в Закон Украины "О публичных закупках" и некоторые другие законодательные акты Украины относительно усиления контроля и ответственности за нарушение законодательства в сфере публичных закупок, обеспечения должной защиты прав участников публичных закупок, а также - о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно охраны здоровья населения от вредного влияния табака.

На сегодняшней повестке дня - ряд вопросов в сфере образования. В частности, законопроекты о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно восстановления справедливости в вопросе оплаты труда педагогическим работникам учреждений дошкольного и внешкольного образования, о внесении изменений в Закон Украины "Об образовании" относительно привлечения частных инвесторов для решения проблемы дефицита мест в детских садах и школах, о внесении изменений в Закон Украины "О высшем образовании" относительно улучшения социально-экономического положения студентов в Украине, о питании в учреждениях общего среднего образования, о внесении изменений в статью 44 Закона Украины "О высшем образовании" относительно поддержки лиц, имеющих спортивные звания при поступлении в учреждения высшего образования, проект постановления об обращении к Кабинету Министров Украины относительно обеспечения норм действующего законодательства Украины в части установления должностного оклада педагогического работника (дошкольного образования, общего среднего образования, специального образования, внешкольного образования, профессионального предвысшего образования, высшего образования) низшей квалификационной категории в размере трех минимальных заработных плат, и законопроект о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно дополнительных гарантий прав педагогическим и научно-педагогическим работникам во время действия карантина или ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной болезни (COVID-19).

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рада предварительно одобрила легализацию частных детективов в Украине

Кроме этого, нардепы в первом чтении рассмотрят проект закона о внесении изменений в Закон Украины "О дорожном движении".