EuroMillions разыграют рекордный джекпот в €202 миллиона, у украинцев тоже есть шанс его выиграть! (реклама)

Стартовавший 5 февраля супер-розыгрыш Евромиллионов все ещё ждет победителя.

После четырех тиражей, в которых никому не удалось угадать все номера, джекпот международной лотереи EuroMillions достиг рекордной суммы в €202 млн, и у участников из Украины есть шанс выиграть его в пятницу, 19 февраля.

Джекпот Супертиража Евромиллионов – крупнейший, на данный момент, лотерейный приз на планете, а также является новым рекордом EuroMillions во все времена. Неудивительно, что внимание фанатов лото по всему миру приковано именно к этой игре. Согласно организаторам, только на последний тираж были приобретены более 42 миллионов билетов, но ни один из них не содержал выигрышную комбинацию: основные шары 5, 9, 25, 29, 30, и дополнительные "Lucky Stars" 6 и 7. Вследствие этого, джекпот Евромиллионов вновь вырос. Победителю ближайшего розыгрыша, который пройдет 19 февраля, достанутся €202 миллионов.

Как играть в Евромиллионы из Украины?

Если вы знакомы с лотереей, вы наверняка в курсе того, что её билеты продаются лишь в нескольких странах. Но участникам из Украины не стоит расстраиваться, они могут побороться за призы Евромиллионов воспользовавшись услугами сервиса покупки лотерейных билетов theLotter.

Как объясняет пресс-секретарь theLotter.com, Адриан Коореманс, "работники расположенных в нескольких десятках стран мира местных филиалов компании приобретают официальные билеты лото в соответствии с заказами наших клиентов, тем самым предоставляя им возможность играть в ведущих тиражах мира из любой страны".

Присоединитесь к постоянно растущему списку победителей на сайте

Добавим, что, когда вы играете на сайте theLotter.com, вы можете быть уверены в том, что, если фортуна вам таки улыбнется, вы получите ваш выигрыш, каким бы большим он не был. За прошедшее с момента его основания в 2002 году время, пользователи сервиса выиграли в общей сложности призы на сумму, превышающую $100 млн, включая многомиллионные джекпоты.

Среди победителей на сайте есть и игроки, которым везло в Евромиллионы. Например, в июле 2019 южнокореец Х.С.Л. разбогател на €1 млн. "Сначала, я не мог поверить, что всё происходит наяву!" – рассказал счастливец о своих ощущениях после того, как получил звонок с поздравлениями от представителя сервиса.

Разумеется, Х.С.Л. не единственный победитель на theLotter.com. Участники из Панамы, Англии, Ирака, Украины, Канады, России, Латвии, Украины, Эль-Сальвадора и многих других стран также выигрывали впечатляющие суммы играя на theLotter.com.

€202-миллионный приз Евромиллионов может быть сорван в любой момент. Купите билеты на Супертираж EuroMillions из Украины, и, возможно, счастливцем, которому удастся это сделать, станете именно вы!

Мы надеемся, что вам повезет! Пожалуйста, играйте ответственно!

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