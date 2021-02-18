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"Доступный автомобиль каждому украинцу": владельцы "евроблях" пикетируют Раду. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

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Сегодня, 18 февраля, под зданием Верховной Рады в Киеве проходит акция протеста владельцев автомобилей на европейской регистрации ("евроблях") с требованием принятия законодательства, упрощающего растаможку транспортных средств.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

Под зданием Верховной Рады проходит акция протеста владельцев автомобилей на европейской регистрации ("евроблях") с требованием принятия законодательства, упрощающего растаможку транспортных средств. Митингующие припарковали свои автомобили вдоль ул. Парковая возле здания парламента, а сами пикетируют здание ВР. Основное их требование принятие законопроекта №3704, упрощающего растаможку автомобилей.

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Доступный автомобиль каждому украинцу: владельцы евроблях пикетируют Раду 01
Доступный автомобиль каждому украинцу: владельцы евроблях пикетируют Раду 02
Доступный автомобиль каждому украинцу: владельцы евроблях пикетируют Раду 03
Доступный автомобиль каждому украинцу: владельцы евроблях пикетируют Раду 04
Доступный автомобиль каждому украинцу: владельцы евроблях пикетируют Раду 05
Доступный автомобиль каждому украинцу: владельцы евроблях пикетируют Раду 06
Доступный автомобиль каждому украинцу: владельцы евроблях пикетируют Раду 07
Доступный автомобиль каждому украинцу: владельцы евроблях пикетируют Раду 08
Доступный автомобиль каждому украинцу: владельцы евроблях пикетируют Раду 09
Доступный автомобиль каждому украинцу: владельцы евроблях пикетируют Раду 10
Доступный автомобиль каждому украинцу: владельцы евроблях пикетируют Раду 11
Доступный автомобиль каждому украинцу: владельцы евроблях пикетируют Раду 12
Доступный автомобиль каждому украинцу: владельцы евроблях пикетируют Раду 13
Доступный автомобиль каждому украинцу: владельцы евроблях пикетируют Раду 14
Доступный автомобиль каждому украинцу: владельцы евроблях пикетируют Раду 15
Доступный автомобиль каждому украинцу: владельцы евроблях пикетируют Раду 16
Доступный автомобиль каждому украинцу: владельцы евроблях пикетируют Раду 17
Доступный автомобиль каждому украинцу: владельцы евроблях пикетируют Раду 18
Доступный автомобиль каждому украинцу: владельцы евроблях пикетируют Раду 19
Доступный автомобиль каждому украинцу: владельцы евроблях пикетируют Раду 20
Доступный автомобиль каждому украинцу: владельцы евроблях пикетируют Раду 21
Доступный автомобиль каждому украинцу: владельцы евроблях пикетируют Раду 22
Доступный автомобиль каждому украинцу: владельцы евроблях пикетируют Раду 23
Доступный автомобиль каждому украинцу: владельцы евроблях пикетируют Раду 24
Доступный автомобиль каждому украинцу: владельцы евроблях пикетируют Раду 25
Доступный автомобиль каждому украинцу: владельцы евроблях пикетируют Раду 26
Доступный автомобиль каждому украинцу: владельцы евроблях пикетируют Раду 27
Доступный автомобиль каждому украинцу: владельцы евроблях пикетируют Раду 28

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

Топ комментарии

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    "Доступный автомобиль каждому украинцу": владельцы "евроблях" пикетируют Раду - Цензор.НЕТ 2651
  • Bicko Nelich
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