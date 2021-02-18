Провалились под лед: на реке на Днепропетровщине погибли два человека. ФОТОрепортаж

Вечером 17 февраля два человека погибли на реке Каменка вблизи одноименного села Апостоловского района Днепропетровской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Сообщается, что вызов на линию "101" поступил вчера в 17:03 от работников полиции.

Специалисты ГСЧС с помощью резиновой лодки, багра, топора и спасательной веревки вытащили из-под льда тела погибших и доставили их к берегу.

Погибшими оказались женщина и мужчины, 1961 и 1962 рождения соответственно.

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Фото: ГСЧС/Facebook