В этом году в Украине вводят мобильные психиатрические бригады, - замглавы Минздрава Микичак
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В рамках программы Медгарантий внедряется новый пакет помощи для людей с расстройствами психического здоровья в амбулаторных условиях - мобильные психиатрические бригады.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в ходе онайлн-брифинга заявила замглавы Минздрава Ирина Микичак.
"В 2021 году в рамках программы Медицинских гарантий внедряется новый пакет помощи, который будет ориентирован на оказание помощи людям с расстройствами психического здоровья в амбулаторных условиях. Это - мобильные психиатрические бригады", - отметила Микичак.
По словам замминистра, таким образом появится возможность приблизить помощь лицам, которые имеют проблемы с психическим здоровьем, в громаде на амбулаторном звене.