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В этом году в Украине вводят мобильные психиатрические бригады, - замглавы Минздрава Микичак

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В этом году в Украине вводят мобильные психиатрические бригады, - замглавы Минздрава Микичак
В рамках программы Медгарантий внедряется новый пакет помощи для людей с расстройствами психического здоровья в амбулаторных условиях - мобильные психиатрические бригады.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в ходе онайлн-брифинга заявила замглавы Минздрава Ирина Микичак.

"В 2021 году в рамках программы Медицинских гарантий внедряется новый пакет помощи, который будет ориентирован на оказание помощи людям с расстройствами психического здоровья в амбулаторных условиях. Это - мобильные психиатрические бригады", - отметила Микичак.

По словам замминистра, таким образом появится возможность приблизить помощь лицам, которые имеют проблемы с психическим здоровьем, в громаде на амбулаторном звене.

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  • Прощай немытая раССея
    В этом году в Украине вводят мобильные психиатрические бригады, - замглавы Минздрава Микичак - Цензор.НЕТ 7671
  • Яр Холодний
    "Ахрєнеть!" Поскорочували психіатричні та наркологічні медзаклади, повиганяли людей: як лікарів - з роботи, так і пацієнтів - з лікувальних закладів, а зараз вводите "швидкі" для "психів"? Випадково, ви своє психічне здоров"я, перевірить не збираєтеся?...
  • Yakov Yakov
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