Законопроект Кабмина по НАБУ - шаг к уничтожению ведомства и потере реальной возможности разоблачать топ-коррупцию в Украине, - Бюро

Законопроект авторства Кабинета министров Украины относительно приведения статуса Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) в соответствие с требованиями Конституции Украины на самом деле открывает возможности для полной перезагрузки институции и лишения ее институциональной независимости.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообшили в пресс-службе НАБУ. В заявлении подчеркивается, что данный законопроект - шаг к уничтожению ведомства.

По данным НАБУ, анализ проекта закона позволяет выделить ряд ключевых угроз, следствием воплощения которых станет потеря реальной возможности НАБУ противодействовать и разоблачать топ-коррупцию в Украине:

"1. "Контрольный пакет" голосов в составе конкурсной комиссии по отбору директора НАБУ фактически получает Кабинет министров, который, кроме трех представителей от себя, назначает еще трех из списка, представленного донорами. Однако окончательное решение - за Кабмином, высшее звено которого, напомним, составляют лица, подследственные НАБУ", - подчеркивают в НАБУ.

2, Окончательное решение относительно состава комиссии внешнего контроля по проведению ежегодной независимой оценки (аудита) также полностью отдается Кабминету министров.

"3. Изменение статуса НАБУ - с правоохранительного на центральный орган исполнительной власти со специальным статусом - влечет за собой вопрос решения трудовых отношений с сотрудниками НАБУ, которых отобрали на должности по результатам открытого конкурса. Существует вероятность, что реорганизацию могут использовать как повод для изменения кадрового состава Бюро", - добавили в НАБУ.

"Итак, вместо консолидации усилий в борьбе с топ-коррупциею, мы еще раз стали свидетелями очередного объединения властного ресурса для борьбы с НАБУ. Однако все же не оставляем надежд на готовность к конструктивной дискуссии, уже в Верховной Раде, и принятие взвешенного решения в интересах общества. Со своей стороны НАБУ готово присоединиться к этой дискуссии", - подытожили в Бюро.

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