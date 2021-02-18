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Хотим вернуть "Нафтогазу" статус крупнейшего газового трейдера на оптовом рынке, - Коболев

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Хотим вернуть "Нафтогазу" статус крупнейшего газового трейдера на оптовом рынке, - Коболев
Группа "Нафтогаз" планирует вернуть себе позицию крупнейшего игрока на оптовом рынке природного газа Украины.

Об этом сообщил глава компании Андрей Коболев сегодня на презентации бизнес-стратегии группы "Нафтогаз" до 2025 года, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы хотим увеличить компетенции в трейдинге, хотим вернуть себе статус крупнейшего трейдера газа на оптовом рынке, который по своей сути будет выполнять определенную роль банка или страхования всего рынка, сглаживая ценовые пики", - сказал он

По его словам, в части поставки газа бытовым потребителям (населению) группа хочет занять долю не меньше 30% этого рынка.

"Нафтогаз" также намерен выходить на рынки электроэнергии и тепла.

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Топ комментарии

  • 5 копійок
    Танці з бубном навколо Нафтогазу продовжуються.
  • jmerinka rules
    По документам Коболев бездомный. Официально ни у него, ни у его родителей в Украине нет собственной жилплощади. А живет в доме бывшей жены с которой разведен, причем там живет и его бывшая жена.
  • Скромный Кролик
    как эту рожу развидеть? Хотим вернуть "Нафтогазу" статус крупнейшего газового трейдера на оптовом рынке, - Коболев - Цензор.НЕТ 8737
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