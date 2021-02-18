Новости • Агрессия России против Украины, Дебальцевская дуга

Послы Германии и Франции почтили память бойцов ВСУ, погибших в боях за Дебальцево в 2015 году. ФОТО

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Послы Германии и Франции Анка Фельдгузен и Этьен де Понсен почтили память украинских военнослужащих, погибших в боях за Дебальцево на Донбассе в 2015 году.

Об этом на своей странинице в Twitter написала посол Германии, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня вместе с французским коллегой Этьеном де Понсеном и Министерством обороны почтила 6-ю годовщину боев за Дебальцево, в которых погибло много воинов ВС Украины . Отдали им вместе дань памяти. Германия и Франция сохраняют твердую приверженность поддержке Украины для завершения войны на востоке Украины", - написала Фельдгузен.

Послы Германии и Франции почтили память бойцов ВСУ, погибших в боях за Дебальцево в 2015 году 01
Фото: Twitter/Фельдгузен

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Напомним, во время боевых действий в районе Дебальцево в период с 15 января по 18 февраля 2015 года погибли 110 военнослужащих, 270 были ранены, 7 взяты в плен и 18 пропали без вести.

Послы Германии и Франции почтили память бойцов ВСУ, погибших в боях за Дебальцево в 2015 году 02

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Топ комментарии

  • Шрек Баблокат
    а где Таран.. не баран, а Таран?!.. ну тот который, министрик оборонки..
  • Sergii Ustim
    Да вот он...
    Посли Німеччини та Франції вшанували пам'ять бійців ЗСУ, які загинули в боях за Дебальцеве в 2015 році - Цензор.НЕТ 7403
  • Ирод Снегуровик d206cc30
    патапталісь пасмаркалісь но сєвєрний паток шо дєвічій платок...нєт друга лучше чєм *****
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