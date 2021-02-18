Послы Германии и Франции почтили память бойцов ВСУ, погибших в боях за Дебальцево в 2015 году. ФОТО

Послы Германии и Франции Анка Фельдгузен и Этьен де Понсен почтили память украинских военнослужащих, погибших в боях за Дебальцево на Донбассе в 2015 году.

Об этом на своей странинице в Twitter написала посол Германии, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня вместе с французским коллегой Этьеном де Понсеном и Министерством обороны почтила 6-ю годовщину боев за Дебальцево, в которых погибло много воинов ВС Украины . Отдали им вместе дань памяти. Германия и Франция сохраняют твердую приверженность поддержке Украины для завершения войны на востоке Украины", - написала Фельдгузен.



Фото: Twitter/Фельдгузен

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Напомним, во время боевых действий в районе Дебальцево в период с 15 января по 18 февраля 2015 года погибли 110 военнослужащих, 270 были ранены, 7 взяты в плен и 18 пропали без вести.